１７日午後８時１０分頃、宮城県大衡村大衡の国道４号で、走行中の２トントラックが路上にいたクマ１頭（体長約１・２メートル）と衝突した。宮城県警大和署によると、クマはその場で絶命し、後続の普通乗用車２台もクマに衝突。バンパーが壊れるなど自走できなくなった。その後も後続車がクマとぶつかり、計６台が絡む事故となった。けが人はなかったという。