「新馬戦」（１８日、東京）好スタートを決めて先手を奪ったエピッククイーン（牝２歳、父エピファネイア、母コスモポリタンクイーン、栗東・中内田）が、直線でしぶとく粘って１番人気に応えた。２４年１歳セレクトセールで１億円（税抜き）の値が付いた良血馬に、川田は「返し馬からテンションが高く、精神面がとても幼い馬なので、そのあたりが成長してくれたらと思います」と気性面をポイントに挙げていた。