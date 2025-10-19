「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）２冠を狙う桜花賞馬エンブロイダリーは栗東の角馬場で長めに乗って、じっくりと体をほぐした。春１冠目を奪取した時と同じく今回も栗東滞在で調整。及川厩務員は「美浦よりもカイバ食いがいいし、落ち着いていい状態です」と好ムードを伝えた。デビュー前から担当してきた世話役は「この１年で一気に成長しています。リズム良く走れれば、いい勝負ができると思っています」と自信をのぞかせ