¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¿ÊÆ£¼ÂÍ¥¤µ¤ó¡á2021Ç¯¡¢¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡Ú¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¶¦Æ±¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè19²ó¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Î·è¾¡¤ËÅö¤¿¤ëËÜÁª¤¬18Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£20Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç¡¢ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Ï20Æü¿¼Ìë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21ÆüÄ«¡Ë¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¡£°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô½Ð¿È¤Î¿ÊÆ£¼ÂÍ¥¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î·¬¸¶»Ö¿¥¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¡£Á°²ó¤Î2021Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬ËÜÁª¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¿ÊÆ£¤µ