血糖値の変動を可視化できる「持続血糖測定器（CGM）」が普及し始めている。腕に小型センサーを取り付けるだけでスマホで数値を確認できる手軽さから、健康管理やダイエット目的で使う人が増えている。しかし、綾部市立病院の糖尿病専門医である大坂貴史さんは、安易な使用にはリスクがあると注意を促す。中には「完全におもちゃ」と断じるものも…。適切に活用するには、正しい知識と医療者との連携が前提になるという。スマホで