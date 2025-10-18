日産自動車株式会社は、同社の中国合弁会社・東風日産乗用車公司が、中国市場において新型プラグインハイブリッド車「N6」と新型「ティアナ」を公開したと発表した。 「N6」は、同セグメント最大容量となる21.1kWhのバッテリーを搭載し、DFNのNEV技術を採用した初のPHEVセダンである。一方、新型「ティアナ」にはファーウェイの最新スマートコックピット「HarmonySpace5.0」を搭載。両モデルは、日産の再建計