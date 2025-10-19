初デートはどちらも緊張するものだが、行動を間違えると相手に幻滅されてしまうことも。投稿を寄せた関東の20代女性は「マッチングアプリで知り合った男性との初デート」を振り返った。その日のために「早起きしてメイクしたり、可愛いワンピースに髪の毛を巻いておしゃれして来た」という気合の入れようだった。しかし、デート中にたまたま通りかかったアニメショップの前で、男性の足が止まった。（文：長田コウ）「お世辞にも綺