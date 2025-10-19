世の中には理不尽なゲームも存在する。友達の名前をつけて大事に育てていた冒険者たちが石の中に閉じ込められて死に、別動隊で救助した頃には身ぐるみを剥がされており、教会で蘇生させようと思ったら2回失敗してロスト。こういうことが起こるたび「ああ、これがゲームで良かった」と僕は安堵する。僕はそういった、現実では起きてほしくない理不尽もゲームの中では受け入れることにしている。なので、ネオエクスデスのアルマゲス