身内から言われた心無い一言は一生忘れることはない。投稿を寄せた40代女性は、約20年前に義母から言われた衝撃的な一言を未だに許していないという。当時、義母は癌を患っており、余命はそう長くなかった。そんな義母が夕食のとき、こんなことを言ってきた。（文：長田コウ）「私達夫婦の前で『私が死んだらあんたらが喜ぶだけや』と目の前で言われ、さすがに食事も美味しくなかったです」義母が亡くなったあとは「夫婦の間に溝」