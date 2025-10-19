◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―４日本ハム（１８日・ひむか）巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１８日、逆襲の快音を響かせた。「みやざきフェニックス・リーグ」の日本ハム戦（ひむか）に先発。一度、ベンチに退いたが特別ルールが採用されており、２点を追う８回２死一塁で代打で再出場して打席に入った。カウント３―１から宮内の真ん中低め直球に反応。痛烈な打球は右翼手の頭を越した。逆方向への適時二塁打となり