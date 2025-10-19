◆秋季近畿地区大会▽１回戦智弁学園８―６近大付（１８日・さとやくスタジアム）来春センバツ（２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会が開幕した。智弁学園（奈良１位）が近大付（大阪２位）に５点差を逆転勝ち。来秋ドラフト候補の最速１４７キロ左腕・杉本真滉（２年）が１７８球、１５奪三振の完投で３季ぶりの甲子園に前進した。今夏の甲子園８強の東洋大姫路（兵庫３位）は近大新宮（和歌