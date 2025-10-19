◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節Ｇ大阪０―５柏（１８日・パナスタ）勝ち筋が見えなかった。Ｇ大阪は５日の前節・鹿島戦（０△０）に続き、３バックを採用。基本は４バックのため、柏の意表を突いたが、前半１９分までに３失点するなど５失点で完敗。リーグ戦では７試合ぶりの黒星に、ダニエル・ポヤトス監督（４７）は「全責任は自分自身にある」と、奥歯をかみしめた。本拠のリーグ戦で５点差以上の完封負けは、本並健治氏