２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓの主な候補を紹介する連載の第２回は高知。元チームメートで阪神のラファエル・ドリス投手（３７）を師と仰ぐ、最速１５２キロ右腕の秋本璃空（２２）、同１５０キロ左腕の渡辺都斗（２３）らが悲願のＮＰＢ入りを目指す。（藤田芽生）１７８センチ、８５キロの体格から投げる、最速１５２キロの真っすぐが高知・秋本の勝負球だ。１年目の今