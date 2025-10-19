元セクシー女優でユーチュバーのタレント三上悠亜（32）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。冷蔵庫の扉を開けてスタートしたダンス動画を投稿した。ボディーラインが強調される白のタンクトップに、シャツを肘までかけた格好で登場した。冷蔵庫を開け、ロングヘアを両手で整えると、舌をペロッ。体に沿って手をはわせたり、腰をくねりとさせたり…。腕を頭の後ろに上げると、脇もチラリ。時には手招きしたポーズでウインク