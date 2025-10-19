グラビアアイドル花咲楓香（24）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。花咲は「10／25（土）団体撮影会ご予約スタートです！衣装は水着3着を予定しています！お越しいただく皆さまよろしくお願いします。開催は年内残り3回なので、この機会にぜひ！」と告知し、90センチのマシュマロバストが際立つ茶色のビキニ姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「たまらんのう」「色っぽくてStyle抜群で素