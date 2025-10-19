NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で雨清水三之丞役を務める俳優の板垣李光人（23）が18日までにインスタグラムを更新。第3週の放送を終え、思いをつづった。板垣は「ばけばけ3週ありがとうございました」と感謝を記し、「時代に翻弄され、すれ違い続けた雨清水家。最後は細く儚くとも見えない糸で結ばれた気がして、少し温かい気持ちになりました。これからは母上タエと2人で生きてゆくことになります。愛おしい、二人三脚でまいりま