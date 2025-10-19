TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。森の中でチェーンソーを手に笑顔の写真を公開した。山口氏は「やってます！(^ ^)」と書き出した上で、チェーンソーを手に笑顔の写真を公開。バックは森林だった。山口氏のリアル「チェーンソーマン」の写真に対し「DASHに帰ってきて。覆面したり、変装したりして、正体は明かさないというのはどうですか？」「この人いなくなってから、鉄腕ダッシュの面白