人気No.1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が18日、自身のインスタグラムを更新。「#SUPERGT第7戦inオートポリス予選日ありがとうございました」とし、自動車レースの様子を伝えた。緑のコスチュームを着用して盛り上げるショットや、休憩中の食事を公開。「久しぶりのサーキット、今日もすっごく楽しくて1日あっという間だった〜決勝レースもD’station Racingへの応援よろしくお願いしま