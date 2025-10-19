（撮影：今井康一）【画像でわかる】ドンキなどディスカウントチェーンの好調ぶり相変わらず物価に賃金が追い付かない状況が続いている。実質賃金（定例支給分）の統計数値はここずっとマイナスで推移。特に食品の価格は前年比＋7％あたりで推移しているし、2020年比較の指数でみると、2025年8月は126.1と近時最高値を更新しており、消費者の財布はさらに厳しい状態になってきた。最近では賃上げの進んできた大企業勤務者と、なか