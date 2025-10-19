NTTグループの現役社員やOBが現状について語った（画像：bino／PIXTA）近年、組織や人事制度の見直しをはじめ、構造改革が続くNTTグループ。NTTは1985年の民営化後、1988年にデータ通信（NTTデータグループ）、1991年に移動通信（NTTドコモ）が分離された後、1999年にNTT本体がNTT持ち株会社、NTT東日本・NTT西日本、NTTコミュニケーションズ（コム＝現NTTドコモビジネス）に再編成された。もともと、東西やコムがNTTの“直系”と