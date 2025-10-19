ポストシーズンで出番のないコンフォートが米紙に心境を語っている(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月17日、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に5−1で勝利。2年連続でワールドシリーズ進出を決めた。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック大谷翔平はポストシーズンでは不振を極めていたが、この日の第4戦で3本塁打を放ち、投げては7回途中無失点10奪三振と圧