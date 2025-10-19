ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Íª¡¹¤È¥Ù¡¼¥¹¤ò°ì¼þ¤¹¤ëÂçÃ«(C)Getty ImagesÆóÅáÎ®¤Î¿¿¿ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6²ó0/3¡Ê100µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿