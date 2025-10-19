Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ宮沢裕樹（３６）が、４か月ぶり先発ピッチで上位進出への夢をつなぐ。札幌は１９日、アウェー・富山戦に臨む。前節・山形戦（１●２）で今季初得点を挙げた宮沢が、６月１５日の今治戦（２△２）以来、１４試合ぶりのスタメン出場が濃厚。引き分け以下で自動昇格の可能性が消える、勝たなければいけない戦いで、フィールド選手最年長が攻守を活性化させていく。苦境の中での戦いも、宮沢の視線