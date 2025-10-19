◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦フランス大会第2日（2025年10月18日フランス・アンジェ）ペアフリーでは、昨季世界選手権優勝の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がトップの139・71点を出し、合計219・15点で優勝を飾った。ファイナルを含めGP通算5勝目となった。序盤の3連続ジャンプでミスが出て、終盤のリフトの着地で演技が乱れた。それでも三浦は「大きなミスなく滑り通すことができた」と強調。木原も「今