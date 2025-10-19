きょう19日（日）以降、秋の色が濃くなっていきそうです。その原因は、上空に流れ込む寒気です。この寒気の影響で、最高気温は前日より低い所が多く、北海道では雪の降る所もあるでしょう。■北海道峠道の運転は積雪に注意きょう19日（日）は東北を中心に晴れて、そのほか曇りや雨の所が多くなりそうです。外出の際に雨が降っていなくても、晴雨兼用の傘があるといいでしょう。夜遅くになると、北海道の標高の高い所を中心に雪が