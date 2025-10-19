俳優の志尊淳（30）が18日、インスタグラムを更新。私服ショットを公開した。志尊は「私服。すっかり秋服」とつづり、ジーンズ、グレーのポロシャツ＆カーディガン、メガネ姿を公開した。続けて「仕事終わりに散歩がしたくなる季節です。髪も伸びました。パーマかけたんだよ」と明かし、「このスニーカーバレーシューズみたいできゃわ」と記し、足元の写真を添えた。そして「風邪ひかないでね」と呼びかけた。この投稿に「髪伸ばす