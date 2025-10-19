俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、愛犬とのショットを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは１８日、自身のインスタグラムを更新。「帰ってきたらお出迎えしてくれました。Ｔｈａｎｋｙｏｕ」と記し、自宅の玄関前で、２匹の愛犬に迎えられている写真をアップ。シックなグリーンのニットに黒のミニスカート、高級ブランド・ＣＯＡＣＨのブラウンのショルダーバッグを持った秋らしい私