◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第４戦ソフトバンク３―９日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）日本ハムに勢いが出てきた。３回１死一塁で山県が同点三塁打。初回にバントを失敗していたから、少し打席で考えたりしがちだが、初球から迷わず打ちにいったところに若さがもたらす勢いを感じた。元々、打力のあるチーム。その中心となるレイエスの状態がいい。３回に高めに抜けたフォークを