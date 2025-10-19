◆明治安田Ｊ２リーグ第３３節徳島４−０磐田（１８日・ヤマハ）ジュビロ磐田は０―４で徳島に大敗した。安間貴義監督（５６）の就任２戦目だったが、連勝は逃した。プレーオフ圏の暫定６位・千葉との勝ち点差は４に広がった。まさかの展開だった。２連勝を狙った磐田は、俊足のＦＷルーカスバルセロスに何度も左サイドを突破され、前半だけで４失点。先月２７日の大宮戦（３●４）に続く大量失点に、スタンドは静まりかえ