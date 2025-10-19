昨日10月18日（土）、東京・立川で箱根駅伝予選会が行われ第102回箱根駅伝の出場校20校が確定したばかりのなか、池井戸潤の小説「俺たちの箱根駅伝」を、2026年に日本テレビ系列にて連続ドラマとして放送することが決定！日本のお正月の風物詩・箱根駅伝。2日間、217.1kmにかけた青春とプライドを、選手側とテレビ局側の目線から描きだす感動の物語。ドラマ放送の詳しい時期は改めて発表予定。小説「俺たちの箱根駅伝」が描くのは