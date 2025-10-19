スコット・ボラス氏が17日（日本時間18日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで報道陣に対応。代理人を務める西武・今井について「素晴らしい才能」と話した。今井は10日に今オフのポスティングシステムを利用した大リーグ挑戦の希望を明かし、球団と協議を開始。ボラス氏は米国でスプリットを多投する投手は故障が多いと指摘しつつ「今井はスプリットを使わずに結果を出している。これは特筆すべきこと」とした。また、大