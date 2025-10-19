ロッテ・西川が近い将来の侍ジャパン入りに意欲を示した。ZOZOマリンでの秋季練習を訪問した侍ジャパン・井端監督が1年目の活躍を絶賛した。次世代の代表の主力として期待されたドラフト1位の新人は「（侍ジャパンに）入りたいという思いは凄くあります。このシーズンオフしっかりと取り組んで、また成長できるように頑張りたい」と表情を引き締めた。