◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園＝21.0975キロ）昨年、1秒差に泣いた東農大が6位でリベンジに成功した。立役者は復活したエースの前田和摩（3年）だ。直前に左膝上を痛め万全ではなかったが、日本人6位の好走。「ベストな状態ではなかったので1秒でも前に。目標通り最後の最後まで粘り切れた」。歓喜の瞬間を迎えると大きく息を吐き出し「箱根予選って何