4年目で初めて1軍出場機会のなかった楽天捕手の安田が「本当に悔しい」と今季を振り返った。開幕直前に右有鉤（ゆうこう）骨を疲労骨折し手術。その後もコンディションが整わない間に10年目の堀内が台頭。「負けないようにとずっと思っています」と静かに闘志を燃やした。21年ドラフト2位の25歳は、持ち前の長打力を期待されながら故障がちで2年目の53試合が最多出場。「ケガをしない体づくり」をテーマに来季の逆襲を誓った