◇秋季高校野球近畿大会1回戦智弁学園8-6近大付（2025年10月18日さとやくスタジアム）近大付は智弁学園に3回表終了時点の6―1から逆転負けを喫し、03年以来23年ぶりの選抜出場は厳しくなった。ソフトバンク・小久保監督のおいに当たる1番・小久保成逢（2年）は、1―0の2回2死満塁で「自分が還さないといけない」と走者一掃の右越え三塁打。大阪大会決勝で大阪桐蔭を8―9と追い詰めるなど収穫も多かった秋を終え「打撃を磨