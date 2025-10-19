DeNA・バウアーが神奈川県横須賀市内の2軍練習施設「DOCK」で取材対応した。白紙となっている来季の去就については「いったん、野球のことは考えない時間をつくりたい」と話すにとどめ、現役続行の可能性についても「正直分からないです」と続けた。単年契約で年俸9億円（金額は推定）だった今季は4勝10敗、防御率4.51と振るわず。自身7連敗でレギュラーシーズンを終え、CSでの出番もなかった。