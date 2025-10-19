今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指す意向の巨人・岡本の代理人を務めるスコット・ボラス氏が17日（日本時間18日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで報道陣に対応した。岡本について「コンタクト能力、パワー、守備力の三拍子がそろっている。だから非常に高い確率で成功する選手だと思う」と太鼓判。11年間で248本塁打に加えて、柔らかいグラブさばきで一、三塁に加え外野も守れる点を高く評価