◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園＝21.0975キロ）42校が参加して行われ、東海大が10時間34分7秒の5位で2大会ぶり52度目の本大会出場を決めた。昨年予選会でゴール約10メートル手前で倒れ込み、無念の棄権が本戦出場を逃す要因ともなったロホマン・シュモン（4年）はチーム6番手の1時間3分41秒で貢献。同大医学部と連携して行う体調管理を徹底し、好走につ