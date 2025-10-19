£Ä£å£Î£Á¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£º£µ¨£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º£´¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£±¡£Íèµ¨¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ÏÈùÌ¯¤À¤¬¡¢¡ÖÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«Â³¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀµÄ¾º£¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸½Ìò°úÂà¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¡¢ÉÔ±¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã