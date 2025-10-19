¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¤ÏÅÚÍËÄ«¡¢ºäÏ©¤ÇÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£Á°Áö¡Ê¥í¡¼¥ºS4Ãå¡Ë¤ÏÂç³°18ÈÖ¤«¤é³°¡¹¤Ç±¿¤Ó¡¢4³Ñ¤Ç³°¤Ë¿¶¤é¤ì¤ëÉÔÍø¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ©¤ÎÄ¹¤¤ËöµÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÀ®Ä¹¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¾¾²¼»Õ¤Ï¡ÖÍ¢Á÷¤Ç¸º¤ëÇÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤ÏÁ°Áö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£ÏÈ¤ÏÆâ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤Ù¤Ð¡Ä¡×¤È¹¥Áö¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£