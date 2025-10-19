¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅÚÍËÄ«¡¢ºäÏ©¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤¿°ÂÅÄ½õ¼ê¤Ï¡Öº£Ä«¤âÍî¤ÁÃå¤­¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÆ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇËÜÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¹¥¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¡£ÌÚÍËÈ¯É½¤ÎÂÎ½Å¤Ï10¥­¥íÁý¡£¡ÖÂÀ¤á´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Áö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡£¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤µ¤¬¤É¤¦¤«¤À¤±¤ÉÆ»Ãæ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç±¿¤Ù¤¿¤é¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£