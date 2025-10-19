¤­¤ç¤¦¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¡¢Íë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬Æþ¤ê¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ»³±è¤¤¤ÇÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤­¤Î¤¦¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Îµ¤²¹¤è¤ê¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï£±£±·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¹°Ê¹ß¤ÏÆîÀ¾½ôÅç¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Íë±«¤¬Â³¤¯¤ª