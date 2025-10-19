¥ì¡¼¥¼¥É¥é¥Þ¤ÏºäÏ©¤Ø¡£·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤¿»ûÀ¾½õ¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤«¤é¹Ô¤¯µ¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¥¯¥¤¡¼¥óS10Ãå¸å¤ÏÊüËÒ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¡ÖÇØ¤¬¿­¤Ó¤Æ¡¢ÂÎ¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÊÑ¤ï¤ê¿È¤ò¿Þ¤ë¡£