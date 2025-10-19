Ï·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡¦Â¼°æÀ½²Û3ÂåÌÜ¤ÎÂ¼°æº»Ë®è½¡Ê¤µ¤Û¤ê¡Ë¤µ¤ó¡£Îý¤êÀÚ¤ê¤ËàèàáÅü¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Ú¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¡Ä¡ªº»Ë®è½¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥Þ¥Ó¥¨¤ÎÎý¤êÀÚ¤ê1964Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡¦Â¼°æÀ½²Û¡£Á°ÊÔ¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢²È¶È¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿3ÂåÌÜ¤ÎÂ¼°æº»Ë®è½¡Ê¤µ¤Û¤ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¿¦¿Í¤äÉã¤«¤é¤ÎÌÔÈ¿È¯¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÈó¸úÎ¨¤À¤é¤±¤Î¿¦¿ÍÀ¤³¦¤Î¡È·Ð±Ä²þ³×¡É¤Ë¼è¤ê