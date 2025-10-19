¡þ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¼çºÅ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹Åì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª¡Ê2025Ç¯10·î18ÆüÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í½Áª1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüÈæÌîºÚ½ï¡Ê30¡á¥Ö¥é¥¹¡Ë¡¢¼Æ¸¶±ÍºÚ¡Ê27¡Ë¡¢ºäµÍÉ±Ìî¡Ê24¡á¤¤¤º¤ì¤â¶¶ËÜÁí¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î3Áª¼ê¤ä8·î¤ÎËèÆü¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·Í½Áª½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ìî¸ý¼Ó»Þ¡Ê18¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¡£Âç²ñ¤ÎËÜÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÆâÅçË¨²Æ¡Ê24¡á°ÂÆ£¾Ú