¡þÅìµþ¿·Âç³ØÌîµåÁÏ²ÁÂç7¡½0¶¦±ÉÂç¡Ê2025Ç¯10·î18ÆüÈÓÇ½»ÔÌ±¡ËÉüµ¢Àï¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤Ï¶¦±ÉÂçÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£4Æü¤Î½Ù²ÏÂæÂçÀï¤ÇÇØÃæ¤ËÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£6¡½0¤Î8²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤ò·è¤á¤ëº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡ÖÎÏ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¯¤·¤º¤Ä½¤Àµ¤Ç¤­¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£13Æü¤Ë¤Ï¹­Åç¤¬12µåÃÄºÇÂ®¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ò·ÈÂÓ