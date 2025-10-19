²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿18Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2Æü´Ö¸ø±é½éÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£²¿ÅÙ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢±Ê±ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï±¦¼ê¤Ç²¿ÅÙ¤âÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£°ÅÅ¾¤·¤¿¤À¤±¤ÇÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì°ìÌÌ¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£¸Å´õ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»ç¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª²Ç¥µ¥ó¥Ð¡×¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£¹­¤¤ÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢8¿Í