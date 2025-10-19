ÉÙ»³¸©¹õÉô»Ô¤Î¼«Âð¤Ç£²£°£±£¶Ç¯£¸·î¡¢¼Â¤ÎÌ¼¤Ç¹â¹»£²Ç¯¤À¤Ã¤¿Ê¡»³Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½à¶¯´¯¡Ê¤´¤¦¤«¤ó¡Ëºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ÂçÌç¹­¼£Èï¹ð¡Ê£µ£´¡Ë¤ÎÈ½·è¤¬£²£±Æü¡¢ÉÙ»³ÃÏºÛ¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬ÊªÍýÅª¡¦¿´ÍýÅª¤ËÄñ¹³¤¬Ãø¤·¤¯º¤Æñ¤Ê¡Ö¹³µñ¡Ê¤³¤¦¤­¤ç¡ËÉÔÇ½¡×¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤¬ºá¤ÎÀ®Î©Í×·ï¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò£¸Ç¯¤òµá·º¡£Èï¹ðÂ¦¤ÏÀ­¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äñ¹³¤Ç¤­¤¿¡×¤È¤·¤Æ