ºå¿À¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ê¤É¤ÇÌó£²»þ´ÖÈ¾¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Ìë£±£·Æü¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ò£´¡½£°¤ÇÀ©¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥×·à¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½ÐÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤âÎý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤ò½¸¤á¡ÖËÌ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤«Æî¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¡Ê½éÀï¤Ï¡Ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Î