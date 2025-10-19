ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇÏÃ¤¹¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡á14Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢ÊÆ·³¤¬16Æü¤Ë¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¡ÖËãÌô±¿ÈÂÁ¥¡×¤ò¹¶·â¤·¤¿ºÝ¤Ë¹´Â«¤·¤¿¾èÁÈ°÷2¿Í¤ò½Ð¿È¹ñ¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ËÁ÷´Ô¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÁ÷´Ô¸å¤Ë½Ð¿È¹ñ¤Ç¹´Â«¡¢ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Àø¿å´Ï·¿¤ÎÁ¥Çõ¤¬¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤òÀÑºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤¬